Місто атакують дикі тварини

Харків. 17 грудня. УНІАН. "У Харкові з`явилися дикі тварини, зокрема, дикі собаки, які ведуть тільки нічний спосіб життя", - повідомив 17 грудня журналістам головний санлікар Харківської області Іван Кратенко. За його словами, дикі собаки набагато небезпечніше бродячих. Ситуація ускладнюється тим, що в області розплодилися лисиці (їх кількість у декілька разів перевищує норму), які у пошуках їжі мігрують до Харкова. Зокрема, лисиці є переносниками сказу - смертельно небезпечного захворювання, яке вимагає негайної вакцинації особи, яка постраждала від укусу тварини. Останній випадок загибелі людини від сказу стався в області 4 року тому, коли людина відмовилася робити вакцинацію, оскільки вирішила, що укус кішки не завдасть їй шкоди. Зараз обов`язково вакцинуються всі люди, які зазнали подібного нападу.

За словами І.Кратенка, за 11 місяців 2007 р. зафіксовано 5 тис. випадків, коли тварини кусали людей. У 50% випадків людей вкусили бродячі собаки. Санстанція проводить роботу з власниками гаражів і складів, де бродячих собак не проганяють, а використовують як охорону. "Ці собаки повинні бути щеплені і міститися на прив`язі", - зазначив І.Кратенко.