Перевибори мера вже незабаром – Фельдман

Харків. 22 грудня. УНІАН. Народний депутат від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що перевибори мера Харкова можуть розпочатися вже незабаром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН заявив журналістам, коментуючи процес створення у Верховній раді України Тимчасової слідчої комісії з перевірки дотримання законності у діях влади Харкова.

На думку народного депутата, слідча комісія може бути створена наступного тижня і не обов’язково пропрацює законом відведені терміни, оскільки факти розслідувань, «які просто лежать на поверхні», і «дії влади, які видно неозброєним оком», дають підстави не зволікати з висновками. «Під час роботи комісії може відкритися таке, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - що як Верховна рада, так і прокуратура та будь-які слідчі органи, що працюватимуть паралельно, можуть прийняти певні рішення».

«Я думаю, - зазначив він, - що ситуація зміниться несподівано, і повернеться в такому руслі, що вибори будуть миттєво розпочаті».

Цьому може передувати, пояснив нардеп, реакція на розслідування з боку глави держави: «Тобто будуть миттєво зупинені президентом дії сьогоднішньої влади». І в цьому процесі, зазначив він, «у нас є декілька варіантів, які ми не оприлюднюємо, але все дає нам підстави гадати, що це відбудеться набагато раніше закінчення роботи слідчої комісії».

О.ФЕЛЬДМАН нагадав при цьому, що відповідне ставлення до роботи влади Харкова має і голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, який заявив про те, що направить до парламенту документи про необхідність дострокових виборів мера Харкова та Харківської міськради. Це різні паралельні шляхи, зазначив нардеп, які мають на меті одне – усунути від влади команду, яка, як він говорить, сама себе скомпрометувала: «Ми робимо свою справу, він робить свою справу, мета якої - зупинити беспредєл».

Говорячи про деякі прорахунки нинішньої влади Харкова, О.ФЕЛЬДМАН сказав: «Сьогодні місто заборгувало комерційним банкам понад 0,5 млрд. грн. Сьогодні йдуть розмови про передачу в концесію життєво важливих об’єктів. Сьогодні мовиться про те, що якщо пропустити ще якийсь відрізок часу – рік чи два - я не думаю, що якась здравомисляча людина взагалі захоче балотуватися на посаду мера – їй нічим буде віддавати борги. Ми говоримо про зловживання міської влади, про те, що є сьогодні є такі дії декількох чиновників, які не дають розвиватися місту, які своїм тиском на депутатів міськради проводять непотрібні, неадекватні рішення в Харкові, що нанесуть місту непоправний збиток, і інша влада, яка прийде буде виходити з цього тупика 10-15 років».

О.ФЕЛЬДМАН сказав: «Я вас запевняю, що висновки будуть жахливі. Мої емоції будуть мати виправдання. Мій крик про те, що «зупиніться сьогодні», буде мати тому підтвердження. Я вважаю - як мінімум треба змінити мера. Про секретаря міськради я взагалі не обговорюю. А змінити міськраду – це як Бог дасть. Сьогодні у нас нічого не виробляється, нічого не створюється, нічого не будується. На пеньках у парку Горького відкриваються пункти обміну валют, ігрові автомати і пункти прийому металу. І вирішується в місті, хто який кіоск завтра знесе, в якому місці який кіоск має стояти. Це доля міста-мільйонника? Це той тупик, який ми не можемо пройти? Я не згоден, я думаю, що ми пройдемо це».

Як повідомляв УНІАН, у грудні у Верховній раді України було зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства та Конституції України керівниками Харкова. Проект постанови подали О.ФЕЛЬДМАН разом з депутатами Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ) та Миколою КАТЕРИНЧУКОМ (НУНС).