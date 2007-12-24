Ялинка засвітить вогні не 26, а 28 грудня

Харків. 24 грудня. УНІАН. Відкриття головної ялинки міста на майдані Свободи, яке раніше планувалося 26 грудня, відбудеться 28 грудня о 18.00.

Як повідомляє сайт міськради, таке перенесення пов’язане з напруженим графіком роботи у школярів старших класів та їхніх вчителів наприкінці семестру. Вони звернулися до влади міста з проханням перенести відкриття ялинки на майдані Свободи на два дня пізніше.

Міська влада пішла назустріч шкільним колективам і перенесла свято головної ялинки міста на останній день робочого тижня року. Усі інші святкові заходи, у тому числі й відкриття міської ялинки у Палаці спорту 26 грудня, відбудуться згідно з попереднім графіком заходів, йдеться у повідомленні.