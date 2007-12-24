Завтра у Харкові пікетуватимуть міськраду

Харків. 24 грудня. УНІАН. У вівторок планується масштабне пікетування Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи» керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН.

За його словами, люди хочуть запитати керівників міста, «як довго вони будуть продовжувати свої незаконні дії».

В акцій, зазначив С.СЬОМОЧКІН, візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. Він повідомив, що особисто звернувся до керівників обласної міліції та Служби безпеки України, а також прокурора області з проханням забезпечити дотримання правопорядку.

«Ми повинні поставити крапку – не можуть дві людини, які б посади вони не обіймали, терзати півторамільйонне місто», - заявив С.СЬОМОЧКІН, говорячи про настрої, які, на його думку, панують серед харків’ян по відношенню до керівників Харкова.