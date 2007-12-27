Бютівці вимагають відставки Добкіна і Кернеса

Харків. 27 грудня. УНІАН. Другий пікет протягом двох днів проводять у Харкові представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько тисячі бютівців зібралися під стінами мері. Головні їхні вимоги – відставка мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

На транспарантах бютівців – написи за створення слідчої комісії для розслідування діяльності керівників міста. Активісти заявляють, що вони й надалі проводитимуть акції, спрямовані на зміну влади Харкова.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 грудня, бютівці пікетували обласну раду з вимогами

відставки голови Харківської облради Василя САЛИГІНА. Представники БЮТ заявляли, зокрема, що в ході реалізації ініційованої В.САЛИГІНИМ програми «Земля – людям!» відбулися серйозні порушення, зо що голова облради має нести відповідальність. Крім того, бютівці вважають, що ця програма, як і говорилося, була передвиборчим піаром лідера місцевих регіоналів.

Активісти звернули увагу журналістів на те, що ні вчора, ні сьогодні до них ніхто як з мерії, так і з облради не вийшов.