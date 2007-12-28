Ющенко і Тимошенко приїдуть до Харкова

Харків. 28 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Ющенко і прем`єр-міністр Юлія Тимошенко планують відвідати Харківську область.

Про це 27 грудня на засіданні ради ректорів вузів Харківського вузівського центру повідомив начальник Головного управління Харківської облдержадміністрації Віктор Гаркавець.

За його словами, коли відбудеться робоча поїздка поки що точно невідомо, але вже почалася робота з її підготовки, зокрема, підбирається тема для проведення засідання активу області. Управління планує запропонувати розглянути на засіданні проблеми науки і вузів.

Голова Харківського вузівського центру, ректор Харківського національного університету ім. В.Каразіна Віль Бакіров зазначив, що це дуже вдала і актуальна тема для області, в якій зосереджений значний науковий і вузівський потенціал, є новітні розробки у сфері освіти. Він запропонував також на базі вузів області провести всеукраїнську нараду за участі міністра освіти Івана Вакарчука і продемонструвати успіхи харківської вузівської школи. "Нам є що показати міністрові", - сказав В.Бакіров.