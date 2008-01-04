В Україні є жертви від пітард

Харків. 4 січня. УНІАН. Упродовж трьох діб в Україні зафіксовано шість фактів травмування громадян внаслідок використання піротехнічних засобів. Один з нещасних випадків стався і в Харкові.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 1 січня 2008 року в Одесі до міліції надійшло повідомлення про те, що на одній з баз відпочинку громадянин постраждав від спрацювання піротехнічного виробу. Під час виїзду на місце події було виявлено труп 23-річного місцевого жителя. З’ясовано, що близько 00.30 останній, під час відзначення з друзями Нового року, вирішив запустити салют. Порушуючи правила безпеки, він нахилився над піротехнічним виробом, який у цей момент спрацював. Унаслідок чого юнак отримав смертельне поранення в обличчя. Попередня причина смерті – відкрита черепно-мозкова травма.

Подібні випадки зафіксовано у Ширяївському районі Одещини, де внаслідок використання піротехнічного виробу 16-річний юнак отримав опік правого ока, та в Березівському районі, де 49-річна жінка отримала проникаюче поранення лівого ока. А в обласному центрі з цих же причин 30-річний чоловік зазнав поранення голови та кисті лівої руки і ще один одесит - опік лівого ока. У Харкові ж 1 січня о 05.10 до офтальмологічної лікарні звернулася 35-річна місцева жителька у зв’язку з отриманням її неповнолітнім сином тілесних ушкоджень в результаті використання піротехнічного виробу, який потрапив йому в обличчя.

За усіма фактами проводяться відповідні перевірки.