У Харкові відбудеться Кубок Європи з лижних гонок зі спринту
11:19, 08 січня 2008Харьків
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Початок змагань – 11 січня
Харків. 8 січня. УНІАН. 11-13 січня на спортивній базі товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпійський спортивний клуб «Темп» (вул. Батумська, 16) відбудуться змагання Кубку Європи з лижних гонок зі спринту.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у змаганнях планується участь збірних команд Німеччини, Білорусі, Росії, Литви, Казахстану, Ізраїлю, Чехії, Польщі та України.
Урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 11 січня о 17.30.
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