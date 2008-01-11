Теплопостачання в Рогані відновлене

Харків. 11 січня. УНІАН. Теплопостачання 17 житловим будинкам у Великій Рогані (1 - десятиповерховий, 4 - п’ятиповерхові, 3 - чотирьохповерхові, 9 – двохповерхових), яке було припинене вранці 10 січня внаслідок пориву магістрального трубопроводу тепломережі, відновлене. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА. Теплопостачання відновлене аварійними бригадами комунального підприємства «Харківтепломережа».

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