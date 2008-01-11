Сьогодні починаються виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР

Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні в Україні починаються виплати компенсаційних коштів вкладникам Ощадного банку СРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-служби ВАТ “Ощадбанк”, особи, внесені 8 січня до Реєстру вкладників заощаджень, можуть сьогодні, 11 січня, звертатися для оформлення поточного або депозитного рахунку або отримання компенсаційних коштів.

Згідно з повідомленням, для отримання компенсаційних коштів при собі необхідно мати такі документи: відривний талон від заяви-доручення, паспорт громадянина України і ощадкнижку з компенсаційному вкладу.

Також банк відзначає, що видача заощаджень не обмежена в часі.

Довідка УНІАН. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір в 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації.

Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн.

Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.