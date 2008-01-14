В.о. гендиректора заводу ім. Малишева призначений Олексій Підгорний

Харків. 14 січня. УНІАН. Виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева» - головного в Україні виробника бронетехніки - призначений Олексій ПІДГОРНИЙ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, сьогодні О.ПІДГОРНОГО представив колективу підприємства перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ, який до цього обіймав посаду генерального директора заводу ім. Малишева, а в грудні 2007 р. отримав підвищення в Києві.

Довідка УНІАН. ПІДГОРНИЙ Олексій Тимофійович народився 14 липня 1943 р. в Полтавській області. Після закінчення технічного училища з 1962 року працює на заводі ім. Малишева. В 1971 р. закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. Працював робітником, технологом, старшим майстром начальником цеху , заступником головного інженера, директором дизельного філіалу виробничого об’єднання. До призначення керівником обіймав посаду заступника генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» з виробництва. Нагороджений орденами «Знак Пошани», «Дружби народів», «За заслуги» III ступеня.