Вінський і Аваков обговорили проблеми метро

Харків. 16 січня. УНІАН. Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ і голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ обговорили будівництво нових ліній Харківського метрополітену.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, у ході зустрічі Й.ВІНСЬКОГО і А.АВАКОВА обговорювалися питання розвитку транспортної інфраструктури в області, зокрема, проблематика будівництва Харківського метрополітену та здача в експлуатацію чергової лінії.

Крім того, в ході розмови порушувалося питання кадрових призначень, зокрема - в керівництві Харківського метрополітену. За повідомленням голови облдержадміністрації, сторони досягли єдиної позиції з цього питання.

За даними Харківської ОДА, міністр висловив повну підтримку ініціатив харків`ян здати нову станцію метро цього року. Й.ВІНСЬКИЙ і А.АВАКОВ повністю консолідували позиції щодо виділення Кабінетом міністрів усіх необхідних коштів у зміненому бюджеті України. ”Ми сподіваємося, що гроші будуть у повному обсязі виділені, й таке рішення буде ухвалено”, - заявив А.АВАКОВ.

На зустрічі також обговорювалося питання компенсації з державного бюджету пільгового проїзду студентів у метро. Думки керівника області й міністра співпадають - гроші, передбачені законом, повинні бути виділені.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 р. і внесення змін до деяких законодавчих актів України», місцевим бюджетам цього року виділять 300 млн. грн. субвенції з держбюджету на будівництво й розвиток метрополітенів.

Зокрема, 200 млн. грн. буде виділено із загального фонду держбюджету, 100 млн. грн. - зі спецфонду.

У Харкові зараз будуються станції метро ”Інтернаціональна”, яку планувалося ввести в експлуатацію ще в 2007 році, і ”Проспект Перемоги” (в 2009 р.).

Харківський метрополітен займає друге місце в Україні за довжиною (35,59 км), а також за кількістю перевезених пасажирів (у середньому близько 800 тис. пасажирів на добу). У харківському метро 28 станцій і 321 вагон.