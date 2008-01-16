Аваков знає, коли настане «час Ч»

Харків. 17 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ повідомив, що комісія комітету Верховної ради з розслідування діяльності Харківського міського голови і Харківської міської ради продовжує вивчати надані документи, які стосуються фактів порушення чинного законодавства.

Як повідомляє стайт облдержадміністрації, за словами губернатора, комісія повинна завершити свою роботу 9 лютого цього року.

«Дочекаємося висновків комісії. Вважаю, що вони будуть однозначні, і вибори будуть призначені ще до початку літа», - сказав А.АВАКОВ.