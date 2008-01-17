Команда Блохіна не змогла обіграти “Металіст”

Харків. 17 січня. УНІАН. Учора "Металіст" провів перший контрольний матч на зборах в ОАЕ.

Водночас гра з українським клубом стала першою для Олега Блохіна в якості головного тренера ФК "Москва".

Команди так і не змогли вразити ворота одна одної, хоча обидві команди мали можливості. Блохін постійно підказував своїм гравцям від кромки поля, а його помічник Андрій Баль гучно закликав: "Пора забивати!" Проте команди вирішили закінчити матч без голів.

В Еміратах "Москва" проведе ще один матч - 19 січня з туніським клубом "Етуаль Спортів". А "Металіст" цього ж дня зіграє з "Крыльями Советов".