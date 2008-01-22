15.00 22.01.08 Прес-центр ”Майдан Свободи”. Круглий стіл ”Український прорив”. Обговорення програми уряду

22 січня о 15.00 у прес-центрі "Майдан Свободи" розпочнеться Круглий стіл, присвячений обговоренню програми діяльності Уряду "Український прорив. Для людей, а не для політиків". У круглого столі візьмуть участь Олександр ПРОТАС, радник голови Харківської ОДА( НСНУ), Дудко Валерій ДУДКО, політолог, заступник голови ХОО ВО "Батьківщина", Євген ШАХНЕНК, секретар Харківської міського комітету СДПУ (о), Володимир ЗІНЧЕНКО, голова Харківський міської організації НДП, Олександр РОМАНЮК, Поліщук Ігор ПОЛІЩУК, політолог.

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