СБУ звинувачує податківця у хабарництві

Харків. 22 січня. УНІАН. Співробітниками Управління СБУ в Харківській області припинено протиправну діяльність співробітника податкової міліції, який вимагав хабара від підприємця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УСБУ, нещодавно до Управління СБУ із заявою звернувся громадянин України – керівник однієї з комерційних структур, який повідомив про те, що оперативний співробітник податкової міліції одного з районів Харкова вимагає у нього гроші в сумі 2 тис. грн. За цей хабар правоохоронець обіцяв не проводити перевірку фінансово-господарської діяльності зазначеної комерційної структури.

Правоохоронець був затриманий співробітниками Управління СБУ «на гарячому» безпосередньо після отримання ним грошей від підприємця. За матеріалами УСБУ прокуратурою Харківської області стосовно співробітника податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (отримання хабара поєднане з вимаганням хабара) КК України, повідомили у прес-центрі.