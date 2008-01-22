Кернес: служба «062» працює «чётко»

Харків. 22 січня. УНІАН. За рік до служби «062» надійшло 340 тисяч дзвінків харків`ян.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, підбиваючи підсумки роботи Харківської міської ради у 2007 р.

Він відзначив, що на сьогоднішні служба «062» працює по чіткій злагодженій системі і готова до наступного етапу перетворення: незабаром у місті буде створена єдина диспетчерська служба, яка об`єднає в собі інформацію про всі комунальні та інші життєзабезпечуючі підприємства міста. У тому числі йдеться про сфери охорони здоров`я, освіти та інші.

Г.КЕРНЕС зазначив, що з 4 січня 2007 р. по 22 січня 2008-го служба «062» прийняла 340 тисяч дзвінків. Секретар міськради порівняв роботу цієї структури з міською інформаційною службою «005», яка приймала не більше 15 тисяч звернень на рік і з роботою Харківської обласної адміністрації, яка, за словами Г.КЕРНЕСА, за минулий рік обробила всього 250 тис. звернень жителів Харківщини.

Такий обсяг роботи, на думку секретаря міськради, говорить, по-перше, про довіру городян до влади – сьогодні у харків`ян є виправдане відчуття того, що їхні проблеми можуть зрозуміти і спробувати вирішити. А по-друге, це свідчить про те, що в місті дійсно створена ефективна служба по роботі із зверненнями громадян.

«Служба «062» (та аналітика, яку ми сьогодні маємо по всіх сферах життєдіяльності міста), дозволяє нам визначати пріоритетні напрями діяльності органів місцевого самоврядування, для застосування невідкладних ефективних заходів, необхідних для реалізації даних нам повноважень і представницьких функцій», - резюмував Г.КЕРНЕС.

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