Сестри Бондаренко вийшли у півфінал Australian Open

Харків. 23 січня. УНІАН. Харківські тенісистки Олена і Катерина БОНДАРЕНКО 22 січня у чвертьфіналі виграли у пари своїх суперниць Клари БЛЕК – Лайзель ХУБЕР (Зімбабве, США) з рахунком 6:3 і :6:2 і вийшли в наступний етап відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру (http://www.australianopen.com).

Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Його призовий фонд становить понад $ 20 млн.