Сестри Бондаренко вийшли у фінал Australian Open
09:54, 24 січня 2008Харьків
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У півфіналі харків’янки виграли в іспанської пари…
Сестри Олена і Катерина БОНДАРЕНКО у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу виграли у іспанської пари Анабель Медіна ГАРРІГЕС – Вірджинія Руано ПАСКУАЛЬ з рахунком 6:2 і 6:4.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру (http://www.australianopen.com).
Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Його призовий фонд становить понад $ 20 млн.
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