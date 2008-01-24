Сестри Бондаренко вийшли у фінал Australian Open

09:54, 24 січня 2008
Харьків
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У півфіналі харків’янки виграли в іспанської пари…

Сестри Олена і Катерина БОНДАРЕНКО у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу виграли у іспанської пари Анабель Медіна ГАРРІГЕС – Вірджинія Руано ПАСКУАЛЬ з рахунком 6:2 і 6:4.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру (http://www.australianopen.com).

Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Його призовий фонд становить понад $ 20 млн.

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