У «Металіста» новий гендиректор

Повідомлення клубу

Харків. 24 січня. УНІАН. Новим генеральним директором футбольного клубу «Металіст» призначений Сергій Волик. Як повідомляє офіційний сайт клубу, до цього він був заступником гендиректора ФК «Металіст». Раніше Сергій Волик працював директором компанії Олександра Ярославського «МЕТАЛІСТ-АРЕНА», яка опікується реконструкцією спортивного комплексу «Металіст».

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