Міста-мільйонники просять преференцій

Харків. 29 січня. УНІАН. Мери міст Києва, Донецька, Дніпропетровська та Львова, які приймають фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, просять Верховну раду України надати цим містам тимчасовий спеціальний статус, який сприятиме підготовці до першості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

«Сьогодні на зустрічі з головою парламенту Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ ми внесли пропозицію і підготували проект закону про тимчасовий статус міст України, які приймають Євро-2012», - сказав він.

Міський голова Дніпропетровська зазначив, що голова ВР позитивно сприйняв таку ініціативу, а голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО взяв цей законопроект для погодження в усіх інстанціях із подальшим ухваленням у парламенті.

І.КУЛІЧЕНКО також повідомив, що під час зустрічі у ВР міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК повідомив, що отримав доручення від Президента відпрацювати відповідні преференції.

Також міський голова Дніпропетровська повідомив, що мери запропонували залишати у міських бюджетах кошти, сплачені підприємствами за викид шкідливих речовин в атмосферу і штрафи за заподіяну довкіллю шкоду. За його словами, приймаючі Євро-2012 міста зобов’язуються спрямувати ці кошти на створення відповідних умов для проведення чемпіонату.

Крім того, І.КУЛІЧЕНКО зауважив, що у законопроекті пропонується залишати в міських бюджетах сплати за транспортний збір.

На думку мера Дніпропетровська, також доцільно було б запровадити пільгові мита на ввезення обладнання, яке буде використовуватися для підготовки Євро-2012.

Він наголосив, що впровадження цих пропозицій дозволить містам мати власну фінансову базу для підготовки і проведення Євро-2012.

«Якщо ми не матимемо пільг, держава сама зобов’язана забезпечити інфраструктуру до рівня, який треба мати для прийому Євро-2012», – сказав мер Дніпропетровська, додавши, що мова йде не про те, щоб забрати у когось, а про те, щоб залишити в містах їхні ж доходи.