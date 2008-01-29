Нова станція метро з’явиться цього року

Харків. 29 січня. УНІАН. Чергову станцію метро у Харкові буде введено в експлуатацію вже цього року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Арсен АВАКОВ, коментуючи деякі проблеми Харківського метрополітену та можливість кадрових змін у Харківському метрополітені, відзначив

коментуючи можливість кадрових змін на підприємстві.

«Коли на прохання адміністрації метрополітену плату за проїзд у підземці підвищили до 75 копійок, було сподівання, що підвищиться і якість перевезення пасажирів. А вийшло навпаки - збільшився у часі інтервал між потягами, виникли безкінечні конфлікти з орендарями-торгівцями, всередині колективу, виникли страйки водіїв, аварії й таке інше», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор звернув увагу на те, що Харківське метро у всі часи вирізнялося тим, що працювало стабільно, безпечно і чітко. Зараз, за словами губернатора, нічого цього немає. Він висловив сподівання, що ситуація виправиться на краще, коли змінять керівника метрополітену.

А.АВАКОВ повідомив, що нова станція метро матиме назву «Олексіївська». Він запевнив, що станцію буде відкрито вже цього року, й закликав усіх бажаючих взяти участь у будівництві чергової станції Харківського метро.