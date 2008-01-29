Аваков обіцяє, що Донецьк отримає гроші

Харків. 29 січня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ прокоментував звинувачення на адресу обласної влади з приводу переказу коштів сім’ям шахтарів, загиблих на шахті імені Засядька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, А.АВАКОВ пояснив, що система проходження платежів через казначейство така, що цілком можливі збої.

За його словами, з технічних причин не пройшов весь пакет платежів, але в січні ситуація буде виправлена: «Є відповідне рішення, і гроші обов`язково дійдуть до адресата».

А.АВАКОВ також зазначив, що влаштовувати шоу і спекулювати на горі людей непристойно і негідно, інформує прес-служба.