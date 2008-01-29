Варченко призначений радником міністра фінансів Пинзеника

Харків. 29 січня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) Іван ВАРЧЕНКО призначений радником міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ПРП, за І.ВАРЧЕНКОМ закріплений напрямок інформаційно-аналітичного забезпечення.

Перед харківським політиком ставиться завдання формування свідомого ставлення громадян до фінансово-економічних процесів, що відбуваються в державі, у межах своєї компетенції та повноважень сприяти здійсненню в Україні програми парламентсько-урядової коаліції «Український прорив», зазначили у прес-службі.

І.ВАРЧЕНКО 1974 року народження, за освітою правознавець та історик, з 2001 р. очолює Харківську обласну організацію ПРП, радник голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з політико-правових питань.