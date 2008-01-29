Добкін поклав квіти на могилу Кушнарьову

Харків. 29 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН поклав квіти на могилу Євгена Кушнарьова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, сьогодні Почесному громадянину Харкова, голові Харківської міської ради першого демократичного скликання, народному депутату України I і V скликань, колишньому губернатору Харківщини Є.Кушнарьову виповнилося б 57 років.

Сьогодні на міське кладовище №2, де похований Є.Кушнарьов, прийшли вшанувати його пам`ять міський голова, інші керівники міста, рідні, друзі, представники громадськості. Вони поклали квіти до могили Євгенія Кушнарьова.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року від поранення, отриманого напередодні на полюванні.