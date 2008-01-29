Відкрито пам’ятний знак Кушнарьову

21:24, 29 січня 2008
Харьків
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На території Свято-Миколаївського монастиря

Харків. 29 січня. УНІАН. Пам’ятний знак Євгену Кушнарьову відкрито в Борівському районі.

Як інформує сайт Харківської облради, пам’ятний знак відкрито на території Свято-Миколаївського монастиря.

«Євген Петрович дуже багато зробив для Харківської єпархії, - сказав  Владика Онуфрій під час відкриття пам`ятного знаку. - А освячення монастиря в 2000 році було одним із перших виїздів Євгена Петровича в область на посаді голови обладміністрації. Зараз ще будується дзвіниця, перший камінь якої він тоді заклав».

«Добре, що саме сьогодні, в день народження Євгена Петровича, ми поряд з тим храмом, будівництву якого сприяв і Євген Кушнарьов. Це справжній народний храм. Адже храм, у який жертвує кожен, в який кожен вкладає щось своє - це символ єднання суспільства», - зазначив у своєму виступі голова облради В.САЛИГІН.

В церемонії відкриття знаку взяли участь заступник голови Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, народні депутати Василь ПОТАПОВ та Дмитро ШЕНЦЕВ, Герой України Анатолій КРИВОРУЧКО, депутати обласної ради, прихожани.

 

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