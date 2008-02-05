15.00 У прес-центрі «Майдан Свободи» круглий стіл до 90-річчя Української революції та битви під Крутами

5 лютого о 15.00 у прес-центрі «Майдан Свободи» розпочнеться «круглий стіл» до 90-річчя Української революції та битви під Крутами «Нам сурми не грали, коли ми вмирали...». У «круглому столі» візьмуть участь представники молодіжних організацій Харкова. Адреса: Харків, майдан Свободи, 8, к.305, тел.720-12-15, 720-12-16.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter