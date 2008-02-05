Очікується виступ Президента в парламенті

Харків. 5 лютого. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО орієнтовно о 10.30 в українському парламенті виголосить щорічне Послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави. Очікується, що пряму трансляцію заходу вестимуть телеканал «Рада», НТКУ, «5 канал», «24 канал», Всесвітня служба «УТР».

Як зауважив пізніше глава держави, він не виступатиме із щорічним посланням до парламенту, якщо політичні сили до ранку не знайдуть порозуміння.

Учора лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив журналістам, що у разі блокування роботи Верховної ради у вівторок Президент України Віктор ЮЩЕНКО може остаточно відмовитись від виголошення свого щорічного послання.

Він наголосив, що коаліція налаштована на пошук компромісного рішення з тим, щоб Партія регіонів пішла назустріч і розблокувала трибуну ВР. «Усе це має сенс, якщо Партія регіонів взагалі налаштована на парламентську роботу, якщо ні, то це вже завтра буде остаточно видно», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що «внаслідок такої їхньої (Партії регіонів – УНІАН) позиції глава держави може відмовитись, і відмовитись уже остаточно від виголошення щорічного послання українському народу у Верховній раді, яке передбачене Конституцією».

«Разом з тим, це буде швидше демонстрація своєї деструктивності з боку Партії регіонів, ніж реальна перешкода главі держави, оскільки послання до українського народу він може оприлюднити в інший спосіб», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок пізно ввечері на Погоджувальній раді голови Верховної ради та лідерів фракцій не було досягнуто домовленості щодо розблокування роботи парламенту. Опозиція обіцяла заблокувати роботу ВР.