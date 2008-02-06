15.00 У прес-центрі «Майдан Свободи» пройде круглий стіл «Головне. Зірки Харківщини» за участю Бершова

У прес-центрі «Майдан Свободи» о 15.00 розпочнеться круглий стіл «Головне. Зірки Харківщини» за участю всесвітньо відомого альпініста, учасника кількаразового сходження на Еверест Сергія Бершова. Також беруть участь: Сергій Куделко, кандидат історичних наук, професор ХДУ ім.Каразіна, Олександр Золотько, письменник, директор фестивалю фантастики «Зоряний міст», Євген Маслов, головний редактор тижневика «Главное», Володимир Чистілін, оглядач відділу культури тижневика «Главное». Адреса: Харків, майдан Свободи, 8, к.305. Тел.: 720-12-15, 720-12-16.

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