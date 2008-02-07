Святаш купив кінотеатр

Харків. 7 лютого. УНІАН. Конкурсна комісія обласної ради ухвалила остаточне рішення, хто стане власником кінотеатру «Холодногорський».

Кінотеатр куплений за 5 мільйонів 450 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на Медіапорт: «офіційно - це харківська фірма під назвою «Бізнес центр «Діалог-2012». Фактично кінотеатр купив народний депутат Дмитро СВЯТАШ. Цю інформацію Медіапорту підтвердили два джерела. Крім того, юридична адреса фірми-покупця збігається з адресою корпорації «АЇС», яку контролює СВЯТАШ».