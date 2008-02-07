Новим прокурором Харкова призначений Євген Попович

Харків. 7 лютого. УНІАН. Новим прокурором міста Харкова призначений Євген ПОПОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

За його словами, Є.ПОПОВИЧ замінив на посаді прокурора Харкова В.СУХОДУБОВА, який подав у відставку за власним бажання. В.СУХОДУБОВ попросив надати йому можливість працювати на більш вужчій ділянці роботи, зазначив В.СИНЧУК.

До нового призначення Є.ПОПОВИЧ працював начальником відділу роботи з кадрами прокуратури Харківської області.

В.СУХОДУБОВ отримав призначення на посаду начальника одного з управлінь обласної прокуратури, повідомив В.СИНЧУК.