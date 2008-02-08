Фельдман сподівається на швидке прийняття закону про статус Харкова

Харків. 8 лютого. УНІАН. Законопроект про особливий статус Харкова, який нещодавно зареєстрований у Верховній раді, може бути розглянутий у березні.

Про це сказав на прес-конференції народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що події в парламенті, на жаль, не дозволяють розглянути проект закону раніше.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, депутати, які утворили парламентську групу «За Харків!» підтверджують свою налаштованість приступити до реалізації багатьох програм, спрямованих на розвиток міста та регіону, і закон, у разі прийняття, дуже сприятиме цьому. «Закон про Харків, - сказав він, - не піар-акція, а вимога життя, і його прийняття відкриє широкий процес відродження краю».

При цьому нардеп висловив жаль, що у Харкові склалася нездорова ситуація, і всі ідеї та пропозиції щодо змін «гальмуються чиновниками». «Розвиток міста, - сказав він, - треба відділити від політики, від цього жаху і кошмару, який панує тут».

«Харків сприймається в анекдотичному вигляді через певних чиновників. Потрібні зміни, а у нас одне патякання», - сказав О.ФЕЛЬДМАН, говорячи про особливу необхідність відродити віру та інтерес до Харкова з боку бізнесменів і всього ділового світу, про необхідність сприяння приходу інвестицій, утвердження ділової атмосфери в місті.

При цьому бютівець наголосив також на необхідності широкого обговоренні в Харкові закону про статус міста і висловив сподівання, що місцеві депутати, політики, бізнесмени та влада сприятимуть процесу відродження краю і створення такого іміджу міста, який він впродовж історії мав і на який всіляко заслуговує.