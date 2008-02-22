На газифікацію області виділять 48 млн.

Харків. 22 лютого. УНІАН. У 2008 році на газифікацію Харківської області планується виділити близько 48 мільйонів гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, близько 6 мільйонів гривень має бути виділено на ці цілі з держбюджету, ще 10 млн. грн. - з обласного бюджету і близько 32 млн. грн. планується залучити в рамках спеціального договору з НАК «Нафтогаз України».

Говорячи про газифікацію Вовчанського району на зборах його активу, А.АВАКОВ відзначив, що цього року газ повинен прийти в селище Білий Колодязь: «Завдання полягає у тому, щоб в Білому Колодязі були готові до цієї події. В селищі повинен бути створений кооператив та проведені відповідні роботи. Це те, що залежить від місцевої влади, а ми постараємося забезпечити необхідне фінансування».

Керівник області також пообіцяв надати фінансову підтримку міській владі Вовчанська, щоб вони змогли відремонтувати дитсадок №1 і вирішити питання з повноцінним функціонуванням дитячої консультації. При цьому А. АВАКОВ сказав: «Ми зробимо це при одній умові. Дві третини витрат профінансує обласний бюджет, а одну третину - ви візьмете на себе. Вважаю, це справедливо».