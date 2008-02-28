Суд удруге зобов’язує Добкіна вибачитися перед Фельдманом

Харків. 28 лютого. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області визнав відомості, викладені у статті «Антологія зради. Михайло Добкін» за підписом Харківського міського голови, такими, що не відповідають дійсності і плямують честь, гідність, ділову репутацію народного депутата України (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА, а також ділову репутацію АТ «Концерн АВЕК і Ко».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Концерну АВЕК.

Це вже друге судове рішення (після постанови Дзержинського райсуду Харкова), яким суд зобов`язав М.ДОБКІНА опублікувати спростування на сервері Харківської міської ради в рубриці «Новини міста», а також на всеукраїнському сайті інтернет-газети «Обозреватель». Терміни публікації спростування не повинні перевищувати десяти календарних днів, йдеться у повідомленні.

Також суд зобов`язав М.ДОБКІНА відшкодувати заподіяний позивачам моральний збиток.

Як повідомлялося раніше, міський голова М.ДОБКІН подав апеляцію до Апеляційного суду Харківської області на рішення Дзержинського райсуду від 04.12.2007 р., яким були задоволені позовні вимоги О.ФЕЛЬДМАНА та Концерну АВЕК до Харківської міської ради, Харківської міського голови М.ДОБКІНА про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

Матеріал за підписом М.ДОБКІНА був розміщений 23 липня 2007 р. на сервері Харківської міської ради в рубриці «Новини міста», а також на сайті «Обозреватель».