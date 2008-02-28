Облрада підтримала пільги для аграріїв

Харків. 28 лютого. УНІАН. Депутати обласної ради ухвалили Програму забезпечення агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою виробництва підприємств Харкова та області на 2008-2015 роки.

Як повідомляє сайт ОДА, Програма розроблена з метою підтримки виробників сільгосптехніки області та забезпечення нею сільгосптоваровиробників.

Підставою для розробки такої Програми є незадовільне забезпечення сільськогосподарських підприємств Харківщини тракторами та іншою сільськогосподарською технікою.

На реалізацію програми з обласного бюджету буде виділено 64915 тис. грн., у тому числі 1915 тис. грн. в 2008 році для 30% здешевлення вартості техніки, яку аграрії куплять протягом року у виробників області на загальних умовах.