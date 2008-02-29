У Харкові немає мільярдерів

Харків. 29 лютого. УНІАН. Харків’ян немає серед мільярдерів України. За версією одного з видань, губернатор Арсен Аваков 67-й у списку заможних українців з 385 мільйонами доларів.

Депутат від Партії регіонів і власник СКМ Ринат Ахметов продовжує очолювати рейтинг доларових мільярдерів України.

Про це свідчить щорічне дослідження журналу "Фокус", що вийде у п`ятницю.

Дослідження засноване тільки на відкритій інформації про активи бізнесменів.

У рейтингу статки Ахметова оцінюються в 14,6 мільярдів доларів.

На другому місці Віктор Пінчук з 10,5 мільярдами, на третьому Ігор Коломойський – з 4,76 мільярдами.

Ще один співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов зайняв четверте місце, його статки журнал оцінив у 4,5 мільярди.

Народний депутат з БЮТ і власник групи "Ferrexpo" Костянтин Жеваго зайняв п`яте місце з 3,8 мільярдів доларів.

На шостому місці глава правління комбінату Ілліча Володимир Бойко (3,1 млрд. дол.), на сьомому –співвласник ІСД Віталій Гайдук (2,7 млрд. діл.), на восьмому ще один співвласник ІСД Сергій Тарута (2,65 млрд. дол).

Завершують першу десятку українських мільярдерів Вадим Новинський (2,5 млрд. дол) і Костянтин Григоришин (1,73 млрд. дол).

Один зі співвласників "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ зайняв у списку видання 11 місце. Його статки оцінили в 1,71 млрд. дол. Дванадцятим йде президент шахти "Червоноармійська-Західна №1" Леонід Байсаров.

Засновник "Укрпромінвесту" і глава правління Нацбанку Петро Порошенко зайняв тринадцяте місце з 1,45 млрд. дол.

Глава митної служби Валерій Хорошковський розмістився на 17 сходинці з 1,16 млрд. дол. А глава податкової Сергій Буряк розділив 19-20 місце рейтингу з братом Олександром, з 1,04 млрд. дол. на двох. Замикає список мільярдерів глава "Промінвестбанку" Володимир Матвієнко з 1,015 млрд.дол.

Мер Києва Леонід Черновецький відкриває третю десятку. Він на 22 місці з 999 мільйонів доларів. Двадцять п`ятий депутат від Партії регіонів Василь Хмельницький.

Брати Суркіси – 26-і з 915 мільйонами.

50-е місце зайняв регіонал Василь Горбаль (530 млн. діл.). Екс-глава Держкомтелоерадіо Едуард Прутнік зайняв 52-е місце з 520 мільйонів доларів. Ще один регіонал Борис Колісників – 56-й з 470 мільйонами доларів. За ним іде Віктор Медведчук з 460 мільйонами.

67-й у списку харківський губернатор Арсен Аваков з 385 мільйонами доларів.

Брати Сергій і Василь Бубка за рахунок свого банку "Родовід" зайняли 71 місце (370 млн. дол.).

Українська правда