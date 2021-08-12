У Києві патрульні полійцейські зупинили автомобіль, у багажнику якого перебував чоловік.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Київ Оперативний.
Автівку помітили небайдужі громадяни. Вони повідомили на лінію 102, що по Голосіївському проспекту рухається автомобіль Opel з людиною у багажнику.
Поліцейські розшукали та зупинили автомобіль. За кермом знаходилася жінка. Виявилося, що чоловік перебуває у багажнику з власної волі.
Читайте такожВкрав гроші з офісу, який охороняв: у Києві засудили охоронцяВін знімав поїздку на відео та кричав, що його "украли". Чоловік сміявся та пропонував патрульним взяти у нього автограф.
"Я можу з вами сфотографуватися як найкращий блогер України", - сказав він.
Він додав, що їм випишуть штраф, а потім він знову полізе у багажник.
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