"Викрадений" запропонував взяти у нього автограф.

У Києві патрульні полійцейські зупинили автомобіль, у багажнику якого перебував чоловік.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Київ Оперативний.

Автівку помітили небайдужі громадяни. Вони повідомили на лінію 102, що по Голосіївському проспекту рухається автомобіль Opel з людиною у багажнику.

Поліцейські розшукали та зупинили автомобіль. За кермом знаходилася жінка. Виявилося, що чоловік перебуває у багажнику з власної волі.

Читайте такожВкрав гроші з офісу, який охороняв: у Києві засудили охоронцяВін знімав поїздку на відео та кричав, що його "украли". Чоловік сміявся та пропонував патрульним взяти у нього автограф.

"Я можу з вами сфотографуватися як найкращий блогер України", - сказав він.

Він додав, що їм випишуть штраф, а потім він знову полізе у багажник.

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Автор: Людмила Жерновська