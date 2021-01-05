У 33-річного загиблого залишилося двоє дітей.

Сьогодні в Одеській області заарештовано колишнього правоохоронця, який 2 січня автомобілем смертельно травмував велосипедиста і поїхав з місця ДТП з трупом у багажнику.

Читайте такожВ Івано-Франківську судді спалили автомобільЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, взято під варту водія, який підозрюється в скоєнні ДТП у селищі Велика Михайлівка Роздільнянського району.

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури, суд відправив у СІЗО 30-річного чоловіка, який, за даними слідства, увечері 2 січня смертельно травмував велосипедиста.

Зокрема, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Mercedes-Benz, він не впорався з керуванням і на дорозі однієї з вулиць селища збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 33-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці.

Переконавшись, що потерпілий мертвий, водій іномарки поклав тіло у багажник і намагався втекти з місця події. Однак, проїхавши приблизно півтора кілометра, потрапив у чергову ДТП, наїхавши на бетонну конструкцію моста.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, запобіжний захід обрано терміном на 2 місяці без права внесення застави. Розслідування здійснюють співробітники регіонального главку Нацполіції в Одеській області.

Як повідомив УНІАН співробітник поліції, підозрюваний і його батько раніше працювали в правоохоронних органах. За словами очевидців, водій був в іномарці не один, а з пасажиром - чоловіком, разом з яким затягнув загиблого велосипедиста у багажник.

Після зіткнення з конструкцією моста цей пасажир зник, а водій не встиг, оскільки до місця аварії прибігли місцеві жителі. Після цього водій ліг поруч з пошкодженою іномаркою, «вдаючи, що втратив свідомість».

Очевидці також стверджують, що колишній правоохоронець намагався переконати оточуючих в тому, що загиблий чоловік був на велосипедистом, а його пасажиром. За словами місцевих жителів, у загиблого залишилися двоє дітей у віком 5 років і 10 місяців.

Хронологія подій

Увечері 2 січня в Одеській області водій автомобілем смертельно травмував велосипедиста, і намагався втекти з місця ДТП з трупом у багажнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова