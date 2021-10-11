Правоохоронці виявили у помешканні жінку у стані алкогольного сп’яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візочок із маленькою дитиною.

Столичні поліцейські влаштували до медзакладу 4-місячну дівчинку, яку знайшли в занедбаному приміщенні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, до них зателефонувала мешканка Голосіївського району, яка на вулиці Академіка Заболотного під час прогулянки з собакою помітила у занедбаній споруді візочок із дитиною, а також двох невідомих чоловіків та жінку напідпитку.

За словами інспектора ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лілії Кордяк, правоохоронці виявили у помешканні жінку у стані алкогольного сп’яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візочок із маленькою дитиною.

"Приміщення, де оселилася мати з малечею, не можна назвати місцем проживання. Ми пропонували жінці тимчасовий притулок із належними умовами, аби вона могла знайти собі житло чи повернутися до родичів в Одеську область, але жінка категорично відмовилась. Тож ми невідкладно викликали "швидку" і повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім’ї, аби вилучити дівчинку, оглянути її та помістити до лікарні", - сказано в повідомленні.

Читайте також"Порахував" відбійники й протаранив кілька авто: у Києві ганялися за "неадекватом" на іномарці (відео)Зазначається, що зараз дитина перебуває у закладі охорони здоров’я - її життю та здоров’ю нічого не загрожує. На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

"Аби забрати 4-місячну дитину, мати повинна покращити умови проживання. Якщо цього не відбудеться, служба у справах дітей та сім’ї прийматиме відповідне до закону рішення", - додала Кордяк.

У Києві дитину забрали з сім'ї

Раніше повідомлялося, що на ВДНГ виявили сім'ю, яка проживала в "будинку" з листів гіпсокартону.

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Автор: Надя Пришляк