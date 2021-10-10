Дівчинка йшла до школи, коли на неї напав грабіжник.

У Нью-Йорку чоловік вкрав у 10-річної дівчинки мобільний телефон, а потім втік на її рожевому дитячому велосипеді з метеликами.

За даними поліції, близько 8 ранку дівчинка йшла до школи вулицею у Квінсі, пише Mail Online. Підозрюваний підійшов до дитини та відібрав телефон, а потім застрибнув на її рожевий велосипед і помчав геть.

Після нападу дівчинка скаржилася на біль у руці, їй надала допомогу шкільна медсестра.

Втеча злодія потрапила на відео.

WANTED for a Robbery: on Wednesday October 6, 2021 @ 8:00 A.M., in front of 102-2 34th Ave. @nypd115thpct a unknown individual forcibly removed a 10 year old girls cell phone from hand. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/L4qN9BegIA — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 7, 2021

Раніше у Дніпрі озброєного автокрадія діставали з чужого туалету. Тікаючи від поліції, чоловік увірвався в чужу квартиру і закрився у вбиральні.

У Донецькій області співробітники Управління поліції охорони вкрали смітник і потрапили на відео.

А в Хмельницькому діти з легкістю "обдурили" грошовий автомат і показали як.

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Автор: Катерина Комолова