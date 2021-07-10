У місті Фастів на Київщині затримано чоловіка, який розбив скло службового автомобіля патрульних та вдарив поліцейського.
Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, інцидент трапився під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції правопорушення на залізниці.
Так, на Привокзальній площі у місті близько 3:00 ночі 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, розбив скло службового авто та вдарив по обличчю одного з правоохоронців.
Нападник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід затриманому обере суд.
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