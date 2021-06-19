Інцидент стався на вулиці Пушиній, 8 / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.
Подія сталася у Святошинському районі столиці на вулиці Пушиній, 8, повідомляє "Київ Оперативний".
"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль без шансів. За словами очевидців батько в цей час спав п'яний вдома", - написав спочатку "Київ Оперативний". Пізніше видання видалило інформацію про батька дитини.
Поки в поліції Києва не повідомляли подробиці події.
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