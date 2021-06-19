Спочатку ЗМІ повідомляли, що батько в цей час спав п'яний вдома, але підтверджень цієї інформації поки немає.

У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Подія сталася у Святошинському районі столиці на вулиці Пушиній, 8, повідомляє "Київ Оперативний".

"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль без шансів. За словами очевидців батько в цей час спав п'яний вдома", - написав спочатку "Київ Оперативний". Пізніше видання видалило інформацію про батька дитини.

Поки в поліції Києва не повідомляли подробиці події.

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Автор: Олександр Топчій