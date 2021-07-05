У Солом'янському районі Києва чоловік кидався з ножем на перехожих. Патрульний повалив його на землю за допомогою палиці.
Відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Інцидент стався на вулиці Ушинського. Момент затримання зняли на камеру пасажири автомобіля, який намагався виїхати з місця події.
Чоловіка оточили кілька поліцейських, проте він погрожував їм ножем.
Читайте такожУ Києві на мосту копальні врятували одразу двох самогубців (відео)Один з патрульних взяв десь довгу палицю і почав бити нападника по ногах.
Коли чоловік впав, його скрутили та вибили з його рук ніж.
Зазначається, що під час затримання ніхто не постраждав.
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