Причини нападу невідомі.

У Солом'янському районі Києва чоловік кидався з ножем на перехожих. Патрульний повалив його на землю за допомогою палиці.

Відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Ушинського. Момент затримання зняли на камеру пасажири автомобіля, який намагався виїхати з місця події.

Чоловіка оточили кілька поліцейських, проте він погрожував їм ножем.

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Коли чоловік впав, його скрутили та вибили з його рук ніж.

Зазначається, що під час затримання ніхто не постраждав.

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Автор: Людмила Жерновська