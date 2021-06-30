Пораненого забрали до лікарні.

У Києві чоловік поранив ножем працівника швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували з пораненням живота.

Про це в середу, 30 червня, розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Усе трапилося у квартирі на вулиці Генерала Жмаченка у Дніпровському районі. За словами слідчих, там між матір'ю та п'яним сином виник конфлікт, жінка викликала "швидку".

Коли ж медики приїхали, син підійшов до одного із них, ударив ножем у живіт і втік.

"Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин", - розповіли в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру, а суд узяв його під варту без права внесення застави.

Чоловікові загрожує до восьми років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова