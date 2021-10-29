Фігуранту повідомлено про підозру, на вказані квартири накладено арешт.

У Києві повідомлено про підозру чоловікові за фактом шахрайського заволодіння приміщенням у столиці на підставі підроблених документів.

Як повідомила прес-служба столичної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років підозрюваний та його спільники підробили правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення, а саме - горище, розташоване в будинку на вул. Антоновича. Заволодівши приміщенням, з метою власного збагачення, чоловік зареєстрував 7 квартир, які утворилися в результаті незаконного переобладнання горища.

Загальна площа "новоутворених" квартир становить понад 500 кв. м.

Читайте такожУ Києві вчитель відніс до ломбарду 19 шкільних ноутбуківВнаслідок шахрайських дій підозрюваного та його спільників мешканцям будинку завдано шкоди на понад 19 млн грн.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Для збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі спіймали учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками в понад 9 мільйонів євро.

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Автор: Інна Андаліцька