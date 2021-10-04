Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро.

За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора в м. Дніпро затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками у понад 9 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий українськими правоохоронцями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина.

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі "кол-центрів", розташованих на території м. Києва, м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Бєлграда (Республіка Сербія), працівники яких залучалися до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.

Йому повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

Спецоперація із затримання проведена прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримання інших учасників шахрайської схеми

Нагадаємо, у березні та червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двох із них було взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі понад 325 млн грн кожному. Наразі щодо одного з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Третю підозрювану оголошено у міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано 8 автомобілів, серед яких: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ЗМІ з'ясували, як українські шахраї "розводять" на гроші.

Автор: Лариса Бекета