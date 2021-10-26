В Україні працює 1200 мобільних груп, які перевіряють справжність сертифікату вакцинації.

Відкрито понад 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі "Свобода слова на ICTV"

Він зазначив, що станом на 25 жовтня відкрито понад 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Монастирський вважає, що це призводить не тільки до зараження оточуючих такими людьми, але й до погіршення міжнародного іміджу України. За його словами, зокрема, Мальта внесла Україну в список, згідно з яким не визнаються українські сертифікати й люди не можуть туди поїхати ні в туристичних, ні в бізнесових цілях.

Читайте такожІнфекціоніст пояснила, кому знадобиться третя доза COVID-вакциниМонастирський зазначив, що більшість випадків, коли кіберполіція перевіряла пропозиції щодо підробних сертифікатів – "це є звичайне банальне шахрайство - в 90% випадків громадян просто дурять, виманюючи 100 або 200 доларів, щоб запропонувати підробний сертифікат або тест".

Він розповів, що в Україні працює 1200 мобільних груп, які перевіряють справжність сертифікату вакцинації. За його словами, до таких груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба, місцеві органи, медики. При цьому зазначив, що проводяться контрольні закупки підробних сертифікатів, щоб виявити шахраїв серед медичного персоналу.

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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк