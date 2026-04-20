Став відомий акторський склад фільму за грою Elden Ring: чекати виходу ще довго

Стрічка від режисера Алекса Гарленда вийде на екрани тільки в березні 2028 року.

Довгоочікуваний ігровий фільм за мотивами популярної фентезі-відеогри Elden Ring вийде в світовий прокат 3 березня 2028 року.

Про це стало відомо з заяви представників кінокомпанії A24 та ігрової компанії Bandai Namco Entertainment, які займаються розробкою стрічки, пише Variety.

Одночасно стало відомо, хто зіграє головні ролі у фільмі – чимало з них раніше вже працювали з режисером стрічки Алексом Гарлендом.

Тепер вже офіційно до основного акторського складу Elden Ring приєдналися Кіт Коннор ("Рокетмен", "Малюк Джо", "Бойові дії", серіал "Коли завмирає серце"), Бен Вішоу ("Парфумер: Історія одного вбивці", "007: Не час помирати", серіал "Чорні голуби"), Кейлі Спейні ("Чужий: Ромул", "Повстання штатів", серіал "Сварка"), Том Берк ("Фуріоза: Шалений Макс. Сага", "Операція "Чорний кейс") та Гавана Роуз Лью ("Тюнер", "Її особисте пекло").

Серед інших ключових акторів у касті – Соноя Мізуно ("Ex Machina"), Джонатан Прайс (серіали "Два папи", "Корона"), Нік Офферман (серіали "Парки і зони відпочинку", "Останні з нас", "Фарго"), Джон Ходжкінсон ("Наполеон"), Рубі Круз (серіали "Касл-Рок", "Віллоу"), Джефферсон Холл ("Оппенгеймер", серіал "Дім дракона"), Емма Лерд ("28 років по тому: Храм кісток", "Привид у Венеції") та Пітер Серафінович ("Вартові Галактики", "Зоряні війни: Прихована загроза").

Зйомки фільму розпочалися в квітні 2026 року у Великій Британії (зокрема, в Шотландії). Влітку цього року заплановані зйомки низки сцен в Ісландії.

За попередніми оцінками, бюджет стрічки складе понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2025 року стало відомо, що за популярною грою Elden Ring знімуть фільм. Тоді ж було оголошено, що її режисером виступить британець Алекс Гарленд ("Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів", "Бойові дії"), також відомий як сценарист франшизи Денні Бойла "28 днів потому" (і її продовження "28 років по тому").

На початку квітня 2026 року мережі з'явилися перші кадри зі зйомок фільму за мотивами гри Elden Ring.

