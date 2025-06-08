Батько Маска прилетів у Москву і розкритикував сина

Батько мільярдера зазначив, що його публічна сварка з Трампом є помилкою, але не критичною.

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, приїхав до Москви на форум головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна, повідомляє пропагандистське "Рен ТВ".

Маск-страший під час розмови з кремлівськими пропагандистами розкритикував сина за суперечку із президентом США Дональдом Трампом. Втім, він вважає, що цей скандал не критичний і може закінчитися вже завтра.

"Вони протягом п'яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами і так далі, і вони дуже втомилися і напружені, так що ви можете очікувати чогось подібного, знаєте, в цьому немає нічого незвичайного", — вважає батько Маска.

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Він також вважає, що Ілон Маск хоче дотримуватися принципу не давати демократам "реалізовувати їхні дурні ідеї".

Маск і Трамп побили горшки - останні новини

Ілон Маск і Дональд Трамп посварилися через бюджетний законопроєкт Республіканської партії, який мільярдер публічно розкритикував.

Він звинуватив Трампа у непослідовності та навіть закликав до його імпічменту, опублікувавши низку дописів на X, включно з натяками на зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном. У відповідь Трамп назвав Маска "неповажним" і заявив, що не планує відновлювати з ним стосунки.

Схоже, конфлікт засновника Tesla Ілона Маска та президента США Дональда Трампа набирає нових обертів. Мільярдер залишив у соціальній мережі X загадковий твіт про "розв'язку" скандалу.

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