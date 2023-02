Нова серія зібрала ще більше переглядів.

Популярний серіал The Last of Us, який став однією з найгучніших тим для обговорення серед геймерів і кіноманів, б'є всі рекорди. Четвертий епізод зібрав ще більше переглядів, аніж третій. На рекордні показники не вплинула навіть трансляція "Греммі".

Як повідомляє Variety, четверту серію The Last Of Us, прем'єра якої відбулася на каналі HBO, дивилися 7,5 мільйона чоловік. Це на 17% більше за кількість глядачів, які дивилися третій епізод.

Аудиторія серіалу продовжує зростати. Це чітко помітно на тлі того, що четверту серію транслювали в той же час, що і церемонію "Греммі", проте перегляди не просто не просіли, а ще й виросли.

Відео дня

Критики прогнозують, що The Last Of Us прагне обійти за переглядами "Будинок дракона". Але все покаже прем'єра п'ятої серії серіалу на HBO Max. Річ у тому, що її перенесли з неділі на п'ятницю, 10 лютого. До такого рішення канал прийшов через "Супербоул" - фінальну гру сезону в професійному американському футболі. Він проходитиме 13 лютого, HBO Max транслюватиме таку важливу подію, а тому змінив дату прем'єри п'ятої серії серіалу The Last of Us.

З одного боку, новий епізод отримує більше шансів на перегляди, адже кіномани зможуть подивитися серію до виходу в лінійний ефір. Крім цього, люди, які не встигнуть зробити це в п'ятницю, отримають можливість подивитися серіал на вихідних. Однак деякі критики вважають, що "Супербоул" може відвернути увагу глядачів від The Last Of Us.

Серіал The Last Of Us - що про нього відомо

Серіал став екранізацією однойменної гри, в якій показаний світ після спалаху епідемії. За сюжетом, гриб-паразит мутував і може перетворювати людей на зомбі. Зйомки серіалу проходили в Канаді. Відомо, що компанія HBO вирішила витратити на перший сезон The Last of Us 200 мільйонів доларів.

Прем'єра першої серії The Last Of Us відбулася 15 січня. Серіал транслюють на HBO Max. Друга серія вийшла вже за тиждень, її вже порівняли з грою. Третій епізод серіалу The Last Of Us закидали низькими оцінками, однак це не вплинуло на те, що четверта серія зайшла дуже добре. Відомо, що серіал The Last Of Us офіційно продовжили на 2 сезон.

Вас також можуть зацікавити новини: